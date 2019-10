Doppelspezialistin : Grönefeld lässt Fortsetzung der Karriere offen

Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld hat noch nicht entschieden, ob sie ihre Karriere auch im kommenden Jahr fortsetzen wird. «Das werde ich in Ruhe beschließen, wenn diese Saison vorbei ist», sagte die 34 Jahre alte Tennisspielerin der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

29. Oktober 2019, 07:03 Uhr

Derzeit ist die gebürtige Nordhornerin als einzige Deutsche zusammen mit der Niederländerin Demi Schuurs bei den WTA Finals in Shenzhen in China am Start. «Hier beim Jahresabschluss der Besten zu sein, ist schon eine tolle Sache», sagte Grönefeld.

Und der Auftakt am Montag verlief verheißungsvoll. Gegen das an Nummer eins gesetzte Duo Elise Mertens aus Belgien und Aryna Sabalenka aus Weißrussland gewannen Grönefeld und Schuurs überraschend mit 7:5, 1:6, 10:7 und machten damit einen ersten Schritt in Richtung Halbfinale.

«Wenn wir hier sind, wollen wir auch so weit wie möglich kommen», sagte Grönefeld, die inzwischen in Hannover lebt. Seit 2012 konzentriert sie sich ausschließlich auf das Doppel, mit Schuurs spielt sie seit April dieses Jahres zusammen.

Angelique Kerber hatte im Einzel die Qualifikation für die WTA Finals klar verpasst.