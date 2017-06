Jetzt Duell mit Federer : Haas im Achtelfinale von Stuttgart

vergrößern 1 von 2 Foto: Daniel Maurer 1 von 2

Der 39 Jahre alte Haas besiegte in der ersten Runde den französischen Tennisprofi Pierre-Hugues Herbert 6:3, 4:6, 7:5 und zog als sechster Deutscher in die zweite Runde ein. Haas steht vor dem Karriereende und tritt letztmals bei dem mit 701 975 Euro dotierten ATP-Turnier an.

Zuvor war bereits Vorjahresfinalist Philipp Kohlschreiber in die Runde der besten 16 eingezogen. Beim Stand von 6:1 und 30:15 für Kohlschreiber gab Marcos Baghdatis aus Zypern verletzt auf.

Spielerfeld MercedesCup

Informationen zum Turnier

Tableau

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 16:57 Uhr