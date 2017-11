Brasilien : Hamilton fordert Konsequenzen nach Überfall auf Teambus

vergrößern 1 von 1 Foto: Toru Takahashi 1 von 1

«Das passiert hier jedes Jahr», schrieb der 32 Jahre alte Brite noch vor Beginn des Freien Trainings zum Großen Preis von Brasilien bei Twitter: «Die Formel 1 und die Teams müssen mehr tun. Es gibt keine Entschuldigungen!»

Mitglieder des deutschen Teams sind bei dem bewaffneten Überfall in São Paulo ausgeraubt worden. Wie das Team am Rande des Großen Preises von Brasilien bestätigte, ereignete sich die Attacke am Freitagabend bei der Fahrt von der Strecke im Stadtteil Interlagos zu den jeweiligen Hotels.

Wertsachen und auch die Reisepässe seien gestohlen worden, bestätigte ein Teamsprecher. Die insgesamt acht Personen, die sich in dem Van befanden, seien bei dem Überfall aber unverletzt geblieben. Einige der Insassen wurden gezwungen, den Wagen zu verlassen, bestätigte das Team.

Laut Mercedes-Pilot Lewis Hamilton, der sich nicht in dem Minibus befand, sollen auch Schüsse gefallen sein und einem Teammitlied wäre eine Waffe an den Kopf gehalten worden.

Einen versuchten bewaffneten Überfall gab es zudem auf einen Wagen des Internationalen Automobilverbandes, das bestätigte die FIA. Gerüchte, wonach auch Ferrari betroffen gewesen sein soll und Williams bestätigten sich nicht. Eine Williams-Sprecherin stellte klar, dass man aber einen bewaffneten Überfall beobachtet habe.

Es ist nicht das erste Mal, dass es an einem Rennwochenende in Brasilien im dichten Verkehr zu solchen Überfällen und versuchten Attacken mit Waffen kommt. 2010 war der damalige McLaren-Pilot und Ex-Weltmeister Jenson Button nur dank seines Fahrers einem Raubüberfall entkommen.

