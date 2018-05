Großer Preis von Spanien : Hamilton Schnellster im zweiten Training - Vettel Vierter

Sebastian Vettel hat auch beim zweiten Freien Training zum Großen Preis von Spanien die Bestzeit verfehlt.

von dpa

11. Mai 2018, 16:38 Uhr

Der viermalige Formel-1-Weltmeister musste sich auf dem 4,655 Kilometer langen Circuit de Barcelona-Catalunya mit dem vierten Platz in seinem Ferrari zufrieden geben. Schnellster in der Einheit war WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton.

In 1:18,259 Minuten kam der ebenfalls viermalige Champion im Mercedes aber nicht an die schnellste Runde des Tages von Teamkollege Valtteri Bottas ran. Der Finne hatte diese im ersten Training in 1:18,148 aufgestellt. Im zweiten Training kam Bottas auf Rang fünf.

Zwischen Hamilton und Vettel schoben sich zwei Tage vor dem Rennen an diesem Sonntag (15.10 Uhr) die beiden Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo und Max Verstappen. Nico Hülkenberg kam im Renault am Nachmittag nicht über den 13. Platz hinaus.

Vor dem fünften WM-Rennen liegt Vettel im Klassement auf Platz zwei hinter Hamilton. Der 33 Jahre alte Brite hat vier Punkte mehr als der 30 Jahre alte Deutsche.