Zweimal in Folge landeten Kapitänin Laura Wichmann und der SV Grün-Weiß Schwerin in der 3. Liga auf dem dritten Platz. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down 2. Handball-Bundesliga der Frauen Diese Anforderungen müsste Grün-Weiß Schwerin erfüllen Von Hagen Bischoff | 19.04.2023, 12:54 Uhr

Wenn der Handballverein aus Schwerin in die 2. Liga aufsteigen will, muss nicht nur die sportliche Leistung stimmen. In der Bundesliga ist alles noch professioneller.