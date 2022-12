Simon Hald Foto: Gregor Fischer/dpa/Archiv up-down up-down European League 38:32 in Benidorm: Flensburgs Handballer wieder in der Spur Von dpa | 06.12.2022, 22:31 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt hat mit einem ungefährdeten Auswärtssieg den ersten Schritt aus ihrem Tief gemacht. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie gewann der Handball-Bundesligist am Dienstag in der Vorrunde der European League beim spanischen Vertreter BM Benidorm mit 38:32 (21:17). Simon Hald hatte mit seinen sieben Treffern aus sieben Versuchen maßgeblichen Anteil daran, dass die Norddeutschen mit jetzt 8:2 Punkten ihre Tabellenführung in der Gruppe B ausbauten. Für die Iberer war Ivan Rodriguez zwölfmal erfolgreich.