DHB-Länderspiel 500 Freikarten für ukrainische Flüchtlinge Von dpa | 22.09.2023, 12:47 Uhr | Update vor 23 Min. Andreas Michelmann Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down

Als Zeichen der Solidarität stellt der Deutsche Handballbund ukrainischen Flüchtlingen 500 Freikarten für das EM-Qualifikationsspiel zwischen den DHB-Frauen und der Ukraine am 12. Oktober in Wetzlar zur Verfügung. Dies kündigte DHB-Präsident Andreas Michelmann an.