Hanball FOTO: RONNY HARTMANN Handball-Bundesliga Auch Simon Hald verlässt 2023 die SG Flensburg-Handewitt Von dpa | 12.04.2022, 15:51 Uhr | Update vor 39 Min.

Kreisläufer Simon Hald wird den Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt am Ende der Saison 2022/23 verlassen. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wechselt der 27-Jährige zurück in seine dänische Heimat. Bei seinem Ausbildungsverein Aalborg HB erhält der Nationalspieler einen Fünfjahresvertrag. „Mit der SG möchte ich die letzten eineinhalb Jahre erfolgreich bestreiten, dafür werde ich alles geben“, sagte der Abwehrspezialist.