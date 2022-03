Handball FOTO: Uwe Anspach Frauen-Handball-Bundesliga Buxtehuder SV erkämpft Sieg gegen Oldenburg Von dpa | 30.03.2022, 22:01 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Handballerinnen vom Buxtehuder SV haben nach zwei Heimniederlagen in der Bundesliga wieder einen Triumph in eigener Halle gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Dirk Leun besiegte am Mittwochabend den VfL Oldenburg mit 27:25 (11:10) und festigte damit den dritten Tabellenplatz. Beste Werferin beim BSV war Annika Lott mit acht Toren.