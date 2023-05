Handball Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild up-down up-down Handball European League BVB-Handballerinnen holen Rang drei in der European League Von dpa | 14.05.2023, 17:26 Uhr

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben sich den dritten Platz in der European League gesichert. Das Team von Ex-Bundestrainer Henk Groener gewann am Sonntagnachmittag beim Final Four in Graz das Platzierungsspiel gegen den Bundesligarivalen Thüringer HC mit 28:23 (12:10). Beste Werferin beim Sieger war Anna-Lena Hausherr mit sieben Toren. Für den THC war Nationalspielerin Annika Lott ebenfalls siebenmal erfolgreich.