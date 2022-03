Maik Machulla FOTO: Frank Molter Handball Champions League: Flensburger starten in K.o.-Runde Von dpa | 30.03.2022, 02:19 Uhr | Update vor 19 Std.

Die SG Flensburg-Handewitt startet am heutigen Mittwoch in die K.o.-Phase der Handball-Champions-League. Gegner im Playoff-Hinspiel ist der ungarische Meister Pick Szeged, das Spiel in der Flens-Arena beginnt um 20.45 Uhr. „Unsere Chancen sind gut, aber wir treffen auf eine Top-Mannschaft“, sagte SG-Trainer Maik Machulla.