Handball-Bundesliga Dänischer Handballer Andersen verlängert beim HSV Hamburg Von dpa | 23.12.2022, 13:16 Uhr

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat den Dänen Frederik Bo Andersen langfristig an sich gebunden. Wie der Club am Freitag mitteilte, wurde der am Saisonende auslaufende Vertrag des Rechtsaußen um drei Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert.