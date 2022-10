Rostock-Coach Wiechers Foto: Sebastian Heger/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down 2. Handball-Bundesliga Empor Rostock stellt Wiechers frei: Staat übernimmt vorerst Von dpa | 23.10.2022, 16:46 Uhr

Till Wiechers ist nicht mehr Cheftrainer des Handball-Zweitligisten HC Empor Rostock. Nach sechs Niederlagen in sieben Saisonspielen haben die Mecklenburger den 39 Jahre alten Coach mit sofortiger Wirkung freigestellt. „Uns fehlt nach dem schlechten Saisonstart und der Tatsache, dass wir in den letzten 27 Ligaspielen nur fünfmal gewinnen konnten, die Überzeugung, dass die Mannschaft unter seiner Regie jetzt eine positive Wende schaffen kann. Daher sind wir nach intensiven Beratungen und vielen Gesprächen zu dem Ergebnis gekommen, mit der Freistellung einen Impuls zu setzen“, sagte Empors Vorstandsvorsitzender Tobias Woitendorf am Sonntag in einer Vereinsmitteilung.