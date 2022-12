Torhüterin Lea Rühter Foto: Marco Wolf/dpa/Archivbild up-down up-down Handball European League: Buxtehude verliert Hinspiel deutlich Von dpa | 03.12.2022, 18:57 Uhr

Den Handball-Frauen vom Buxtehuder SV droht das Aus in der Qualifikation zur Gruppenphase in der European League. Der Bundesligist unterlag am Samstag im Hinspiel in Bergen dem norwegischen Erstligisten Fana Handball trotz Pausenführung mit 21:28 (13:11). Beste Werferin im Team von Trainer Dirk Leun war Isabelle Dölle (7).