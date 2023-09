Hannover kam gut in die Partie, führte in der 16. Minute bereits mit 8:3. Danach aber ließ die Konzentration etwas nach. Die Schweden verkürzten bis zur Pause auf einen Treffer. Nach der Pause zog die TSV von 13:12 (35. Minute) auf 21:14 (47.) davon. Die Gäste, die in der vergangenen Saison noch das Achtelfinale im zweitwichtigsten Europapokal erreicht hatten, konnten nicht mehr folgen.



In der Gruppenphase treffen die Niedersachsen in der Gruppe B nun auf Gornik Zabrze aus Polen, AEK Athen aus Griechenland sowie den HC Kriens-Luzern aus der Schweiz. Das erste Spiel bestreitet das Prokop-Team am 17. Oktober in der Schweiz.