ARCHIV - Ein Handball liegt auf einem Tor. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild FOTO: Frank Molter Handball Flensburg erst am Ende standesgemäß gegen müde Hamburger Von dpa | 01.05.2022, 10:04 Uhr

Am Ende war der Sieg standesgemäß. Der Champions-League-Teilnehmer SG Flensburg-Handewitt gewann sein Heimspiel in der Handball-Bundesliga gegen den Aufsteiger HSV Hamburg am Samstag mit 33:23. Lange Zeit aber war es eine Partie auf Augenhöhe. In der 45. Minute waren die Gäste aus der Hansestadt beim 20:22 noch in Schlagdistanz.