Handball-Bundesliga Flensburg gelingt in Erlangen erster Auswärtssieg der Saison Von dpa | 21.10.2023, 20:59 Uhr | Update vor 19 Min. SG Flensburg-Handewitt Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihren ersten Auswärtssieg in der Handball-Bundesliga in dieser Saison gefeiert. Nach zuvor zwei Niederlagen und zwei Remis in der Fremde gelang den Norddeutschen am Samstagabend im fünften Gastspiel ein 27:22 (16:12)-Erfolg beim HC Erlangen. Beste Werfer im Team von Cheftrainer Nicolej Krickau waren Emil Jakobsen (7/1) und Kay Smits (7/1).