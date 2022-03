SG Flensburg-Handewitt - Pick Szeged FOTO: Axel Heimken Handball-Champions-League Flensburg gewinnt erstes Playoff-Spiel gegen Szeged 25:21 Von dpa | 30.03.2022, 22:39 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben sich eine gute Ausgangsposition zum Erreichen des Viertelfinals in der Champions League geschaffen. Die Norddeutschen gewannen am Mittwoch vor 1522 Zuschauern das Playoff-Hinspiel gegen den ungarischen Meister Pick Szeged mit 25:21 (14:10). Beste Werfer waren Hampus Wanne mit fünf Toren für Flensburg und Imanol Garciandia mit fünf Treffern für die Gäste. Das Rückspiel findet am 7. April in Ungarn statt.