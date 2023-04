Emil Jakobsen Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Handball European League Flensburg Handballer gewinnen Viertelfinale in Spanien knapp Von dpa | 11.04.2023, 20:36 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben das Hinspiel im Viertelfinale der European League nur knapp gewonnen. Der Bundesligist setzte sich am Dienstag beim spanischen Vertreter Fraikin Granollers mit 31:30 (17:14) durch. Die Norddeutschen verpassten einen klareren Vorsprung für das Rückspiel am 18. April in der Flensburger Arena, in der am 27. und 28. Mai auch die Endrunde ausgetragen wird. Bester SG-Werfer war Emil Jakobsen mit neun Toren. Für die gastgebenden Katalanen waren Antonio Garcia und Esteban Salinas je sechsmal erfolgreich.