Handball Flensburg trägt European-League-Finalturnier aus Von dpa | 03.02.2023, 12:10 Uhr

Die Flensburger Arena wird Austragungsort des Finalturniers in der Handball-European-League der Männer. Diese Entscheidung gab die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Freitag bekannt. „Wir sind stolz darauf, ein solch prestigeträchtiges Ereignis in unserer Stadt auszutragen. Dass wir damit gleichzeitig die Chance haben, unserer Mannschaft ein Finalturnier vor den eigenen Fans zu ermöglichen, ist natürlich etwas ganz Besonderes“, sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf. Die Endrunde wird am 27. und 28. Mai ausgetragen.