Handball Flensburg will ins European-League-Achtelfinale Von dpa | 06.02.2023, 14:17 Uhr

Nur drei Tage nach dem Viertelfinal-Krimi und dem Einzug in die Pokal-Endrunde haben die Handballer der SG Flensburg-Handewitt die nächste große Aufgabe vor sich. Mit einem Heimsieg über den isländischen Vertreter Valur Reykjavik kann die Mannschaft von Trainer Maik Machulla am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der European League perfekt machen.