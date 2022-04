Maik Machulla FOTO: Axel Heimken Handball-Bundesliga Flensburger streben trotz Personalsorgen zwei Punkte an Von dpa | 01.04.2022, 16:45 Uhr | Update vor 14 Min.

Die Personalsorgen bei den Handballern der SG Flensburg-Handewitt reißen nicht ab. Zwar haben sich vor dem Auswärtsspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky) bei den Rhein-Neckar Löwen Magnus Röd nach seiner Corona-Quarantäne, Lasse Svan nach Magen-Darm-Infekt und der am Knie lädierte Franz Semper zurückgemeldet, doch dafür konnte am Freitag Jim Gottfridsson mit Schmerzen im Sprunggelenk nicht trainieren.