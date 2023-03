Maik Machulla Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild up-down up-down Handball Flensburger vor erstem K.o.-Spiel in der European League Von dpa | 20.03.2023, 17:16 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen vor ihrem ersten K.o.-Spiel in der European League. Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) gastieren die Norddeutschen im Achtelfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger Benfica Lissabon. „Wir werden alles investieren, um ein bestmögliches Resultat zu erzielen“, sagte SG-Coach Maik Machulla am Montag. Das Rückspiel finden am 28. März in Flensburg statt.