Anton Lindskog (r) Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Tansfer Flensburgs Handball-Profi Lindskog wechselt nach Dänemark Von dpa | 05.07.2023, 10:37 Uhr

Der schwedische Handball-Profi Anton Lindskog verlässt den Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt und wechselt nach Dänemark. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, schließt sich der 29-Jährige dem Spitzenclub GOG Gundme an. Lindskogs Vertrag in Flensburg wäre noch ein Jahr gültig gewesen.