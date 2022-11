Magnus Röd Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Handball-Bundesliga Flensburgs Handballer auf Reisen: Melsungen, dann Reykjavik Von dpa | 18.11.2022, 16:43 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen vor einer anstrengenden Deutschland- und Europareise mit zwei wichtigen Spielen. Am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) treten die Norddeutschen bei der MT Melsungen an, am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) folgt die Auswärtspartie in der European League bei Valur Reykjavik auf Island. Nach Flensburg kehrt das Team von Trainer Maik Machulla erst am Mittwoch zurück.