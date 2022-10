Handball Foto: Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild up-down up-down European League Flensburgs Handballer erreichen Gruppenphase Von dpa | 04.10.2022, 20:26 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die Gruppenphase der European League erreicht. Nach dem 39:25 im Hinspiel gegen den polnischen Vertreter MMTS Kwidzyn gewannen die Norddeutschen am Dienstag das Rückspiel in heimischer Halle mit 37:24 (17:11). Bester Werfer im Team von Trainer Maik Machulla war der neunfache Torschütze August Pedersen. Am Donnerstag folgt die Auslosung der vier Vorrundengruppen bei der Europäischen Handball-Föderation in Wien.