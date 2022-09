Handball Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Polen Flensburgs Handballer feiern deutlichen 39:25-Erfolg Von dpa | 27.09.2022, 20:25 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben einen großen Schritt Richtung Gruppenphase der European League gemacht. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla setzte sich am Dienstagabend im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde mit 39:25 (21:12) beim polnischen Vertreter MMTS Kwidzyn durch. Beste Werfer der Norddeutschen waren Teitur Einarsson, Johan Hansen und Emil Jakobsen mit jeweils sechs Treffern. Das Rückspiel findet am 4. Oktober in der Flensburger Arena statt.