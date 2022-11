Handball Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Handball Flensburgs Handballer gewinnen 37:32 auf Island Von dpa | 22.11.2022, 22:48 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den dritten Sieg im dritten Vorrundenspiel der European League gefeiert. Am Dienstag setzten sich die Norddeutschen bei den zuvor noch ungeschlagenen Isländern von Valur Reykjavik mit 37:32 (18:16) durch und bauten ihre Tabellenführung in der Gruppe B aus. Bester Werfer im Team von SG-Coach Maik Machulla war Teitur Einarssson. Bei seiner Rückkehr in die Heimat erzielte der Isländer sieben Tore. Für die Gastgeber war Benedikt Oskarsson neunmal erfolgreich.