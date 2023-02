Maik Machulla Foto: Frank Molter/dpa/Archiv up-down up-down Wettkampf Flensburgs Handballer im Achtelfinale der European League Von dpa | 08.02.2023, 05:38 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt hat vorzeitig das Achtelfinale in der Handball-European-League erreicht. Der Bundesligist gewann am Dienstag sein Heimspiel gegen den isländischen Vertreter Valur Reykjavik mit 33:30 (16:14) und ist als Tabellenführer der Gruppe B mit 12:2 Punkten nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen. Vor den 1714 Zuschauern in der Flensburger Arena war Aaron Mensing mit acht Toren der erfolgreichste Werfer der Gastgeber. Für die Isländer erzielte Benedikt Oskarsson ebenfalls acht Treffer.