Handball Flensburgs Handballer in Qualifikation gegen Kwidzyn Von dpa | 06.09.2022, 12:30 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt treffen in der zweiten Qualifikationsrunde der European League auf den polnischen Vertreten MMTS Kwidzyn. Das ergab die Auslosung am Dienstag bei der Europäischen Handball-Föderation (EHF) in Wien. Die Mannschaft von SG-Coach Maik Machulla muss am 27. September zunächst auswärts antreten und hat dann im entscheidenden Rückspiel am 4. Oktober Heimrecht.