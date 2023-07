Simon Pytlick Foto: Piotr Hawalej/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Saisonvorbereitung Flensburgs Handballer starten mit großen Zielen Von dpa | 17.07.2023, 15:40 Uhr

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt ist in die Saisonvorbereitung gestartet. Am Montag versammelte der neue Trainer Nicolej Krickau das Team in Glücksburg zu einer ersten Einheit. Mit dabei waren auch die fünf Neuzugänge Blaz Blagotinsek (Telekom Veszprem/Ungarn, zuletzt verliehen an Frisch Auf Göppingen), Kay Smits (SC Magdeburg), Aksel Horgen (Bjerringbro Silkeborg/Dänemark), Simon Pytlick und Lukas Jörgensen (beide GOG Gudme/Dänemark).