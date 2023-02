Maik Machulla Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild up-down up-down Handball-Bundesliga Flensburgs Handballer wollen in Stuttgart Fehler vermeiden Von dpa | 10.02.2023, 15:44 Uhr

Nur zwei Wochen nach dem Ende der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden stehen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt schon wieder vor ihrem dritten Pflichtspiel. Nach dem 29:28 im Pokal gegen die HSG Wetzlar und dem 33:30 in der European League über den isländischen Vertreter Valur Reykjavik geht es für die Norddeutschen am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) zum Bundesliga-Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart.