Europa League Flensburgs Handballer wollen ins Finalturnier Von dpa | 17.04.2023, 16:59 Uhr

Das bittere Pokal-Aus ist kaum überwunden, da steht für die SG-Handballer das nächste wichtige Spiel an. Gegen den spanischen Vertreter Granollers geht es um das Final Four in der European League.