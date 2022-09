Handball Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Handball-Bundesliga Gespräche nach Kündigung von Handball-Nationalspielerinnen Von dpa | 12.09.2022, 17:50 Uhr

Ein erstes Krisentreffen nach der Kündigung von zwei Nationalspielerinnen beim Handball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist ergebnislos geblieben. Nach dem Meeting am Montag vertagten sich die Teilnehmer und vereinbarten Stillschweigen über die Hintergründe des Falls. „Es wird in dieser Woche weitere Gespräche geben. Danach hoffen wir, die Sache zeitnah abschließen zu können“, sagte BVB-Abteilungsleiter Andreas Heiermann am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Wasserstandsmeldungen wären in dieser Situation jetzt nicht hilfreich.“