28.05.2023, 17:35 Uhr

Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat beim Final Four der Handball-European-League den dritten Platz belegt. Die Schwaben gewannen am Sonntag in Flensburg das Platzierungsspiel gegen den französischen Vertreter Montpellier HB mit 33:29 (16:17). Der Sieger wurde im Anschluss zwischen den Füchsen Berlin und BM Granollers aus Spanien ermittelt.