Handball Hamburgs Handballer gewinnen das vierte Spiel gegen Löwen Von dpa | 23.03.2023, 21:18 Uhr

Die Rhein-Neckar Löwen bleiben der Lieblingsgegner des HSV Hamburg in der Handball-Bundesliga. Am Donnerstag setzte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen mit 35:32 (14:13) in Mannheim durch und feierte damit seit der Rückkehr in das Oberhaus den vierten Sieg im vierten Spiel gegen die Löwen. Bester Werfer der Hanseaten war Casper Mortensen mit neun Toren aus neun Versuchen. Für die Gastgeber erzielten Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki je sechs Treffer. Mit 25:21 Punkten verbesserten sich die Hamburger auf Platz sieben.