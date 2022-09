Handball Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Verletzung Handball-Bundesligist Minden monatelang ohne Vignjevic Von dpa | 20.09.2022, 16:58 Uhr

Handball-Bundesligist GWD Minden muss monatelang auf Marko Vignjevic verzichten. Wie der Club am Dienstag mitteilte, hat sich der Serbe in der Partie am vergangenen Wochenende gegen den THW Kiel (18:34) das vordere Kreuzband gerissen und den Außenmeniskus beschädigt. Vereinsarzt Jörg Pöhlmann geht davon aus, dass der 24 Jahre alte linke Rückraumspieler „frühestens in acht Monaten wieder spielbereit ist“. Vignjevic ist nach Ole Günther und Spielmacher Mohamed Amine Darmoul bereits der dritte Verletzte bei den Ostwestfalen.