THW-Coach Foto: Ronny Hartmann/dpa up-down up-down Champions League Handball-Duo träumt vom Triumph in der Königsklasse Von dpa | 09.05.2023, 12:29 Uhr

In der Meisterschaft sind der THW Kiel und der SC Magdeburg erbitterte Titelrivalen. In der Champions League vereint sie das gleiche Ziel: das Final Four in Köln.