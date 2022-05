ARCHIV - Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Soeren Stache Hinspiele Handball: Kiel und Flensburg vor CL-Viertelfinale Von dpa | 11.05.2022, 01:50 Uhr

Die Bundesliga-Handballer des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt wollen sich in den Viertelfinal-Hinspielen der Champions League gute Ausgangspositionen für das Erreichen des Final 4 in Köln verschaffen. Der deutsche Rekordmeister aus Kiel muss am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN und ServusTV) zunächst bei Paris Saint-Germain in Frankreich antreten. Flensburg empfängt zuvor (18.45 Uhr/DAZN) den spanischen Titelverteidiger FC Barcelona.