Bundesliga Handballer aus Kiel und Flensburg im Feiertags-Einsatz Von dpa | 25.05.2022, 12:24 Uhr

Feiertagsschicht für die Bundesliga-Handballer des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt: Die Nordclubs sind am Himmelfahrtstag in Nachholspielen gefordert. Der THW trifft am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) auf Tabellenschlusslicht TuS N-Lübbecke, die SG tritt zeitgleich beim TVB Stuttgart an. Beide Partien waren wegen der Viertelfinalbegegnungen der Nordclubs in der Champions League verschoben worden.