DHB-Team Foto: Andreas Gora/dpa Vor Auslosung Handballer in EM-Vorrunde gegen Spanien oder Frankreich Von dpa | 01.05.2023, 14:09 Uhr

Deutschlands Handballer treffen in der Vorrunde der Heim-EM 2024 auf den WM-Zweiten Frankreich oder den WM-Dritten Spanien. Dies steht bereits vor der Gruppenauslosung am 10. Mai in Düsseldorf fest, teilte der Deutsche Handballbund mit.