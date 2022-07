ARCHIV - Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down HSV Hamburg Handballer Jonas Gertges verlässt Hamburg: Ziel offen Von dpa | 06.07.2022, 17:05 Uhr

Handball-Bundesligist HSV Hamburg und Linksaußen Jonas Gertges gehen ab sofort getrennte Wege. Wie die Hanseaten am Mittwoch mitteilten, haben sich der 24 Jahre alte Angreifer und der HSVH einvernehmlich auf die vorzeitige Auflösung des bis 2023 gültigen Vertrags geeinigt. Für die Hamburger absolvierte Gertges 87 Pflichtspiele und erzielte 86 Tore. In der vergangenen Saison kam er nur selten zum Einsatz, da er auf seiner Position an dem dänischen Olympiasieger Casper Mortensen nicht vorbeikam.