European League Hannovers Handballer gewinnen Hinspiel in Ystad mit 33:28 Von dpa | 26.08.2023, 19:16 Uhr

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben sich in der Qualifikationsrunde zur European League eine glänzende Ausgangsposition erarbeitet. Die Niedersachsen setzen sich am Samstag im Hinspiel beim schwedischen Vertreter Ystads IF HF mit 33:28 (15:12) durch. Das entscheidende Rückspiel findet am nächsten Samstag in Hannover statt. Bester Werfer der „Recken“ war Marius Steinhauser mit acht Treffern.