Handball Hannovers Handballer in European-League-Quali gegen Ystad Von dpa | 18.07.2023, 13:15 Uhr

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf trifft in der Qualifikation zur Gruppenphase der European League auf den schwedischen Vertreter Ystads IF HF. Das ergab die Auslosung am Dienstag bei der Europäischen Handball-Föderation in Wien. Das Hinspiel wird am 26. oder 27. August, das Rückspiel am 2. oder 3. September ausgetragen. Die Niedersachsen müssen zunächst in Schweden antreten und haben im Rückspiel das Heimrecht.