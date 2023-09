Michalczik (26) wechselte vor einem Jahr von den Füchsen Berlin nach Hannover und ist bei den Niedersachsen von Beginn an absoluter Stammspieler. In bislang 45 Einsätzen erzielte der Rückraumspieler 81 Tore.



„Marian hat sich mit konstant guten Leistungen zum Kopf unserer Mannschaft entwickelt. Er ist ein cleverer Spielmacher, der sich nicht vor Verantwortung scheut und unserem Team in Stressmomenten die nötige Ruhe gibt“, lobte Hannovers Trainer Christian Prokop seinen Leistungsträger, der sich für die Heim-EM im kommenden Jahr in Stellung bringen will.