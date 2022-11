Handball Foto: Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Vertrag Hannovers Handballer verlängern mit Spielmacher Edvardsson Von dpa | 14.11.2022, 12:16 Uhr

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Spielmacher Jonathan Edvardsson um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Das teilten die Niedersachsen am Montag mit. Der 25 Jahre alte Schwede spielt seit 2021 in Hannover. „Jonathan ist jetzt in seinem zweiten Jahr richtig bei uns angekommen“, sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen.