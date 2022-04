Handball FOTO: Frank Molter Handball-Bundesliga HSV Hamburg eröffnet ersten Fanshop in Hamburgs City Von dpa | 15.04.2022, 16:21 Uhr | Update vor 1 Std.

Handball-Bundesligist HSV Hamburg eröffnet in der Hamburger City seinen ersten Fanshop. Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, sind im Levantehaus in der Mönckebergstraße von Karsamstag (12.00 Uhr) an Trikots, Fan- und andere Sportartikel sowie Tickets für HSVH-Heimspiele erhältlich. Der im Erdgeschoss angesiedelte Shop umfasst eine Verkaufsfläche von 120 Quadratmetern. Nach der Eröffnung hat der HSVH-Fanshop von Dienstag nach Ostern an immer montags bis samstags von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.