Handball-Champions League Kiel: Handballer verlieren Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Von dpa | 10.05.2023, 22:39 Uhr

Den Handballern des THW Kiel droht das Aus im Viertelfinale der Champions League. Die Norddeutschen verloren am Mittwoch das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain in eigener Halle mit 27:31 (12:13). Das Rückspiel findet am 17. Mai in Paris statt. Vor den 9821 Zuschauern war Sander Sagosen mit neun Treffern bester Kieler Werfer. Für die Gäste waren Dainis Kristopans, Ferran Sole und Elohim Prandi je sechsmal erfolgreich.