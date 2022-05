Kiels Sander Sagosen wird von Johannes Golla (l) beim Wurf attackiert. Foto: Sascha Klahn/dpa FOTO: Sascha Klahn Handball-Bundesliga Kiel vertagt mit Derby-Sieg Magdeburger Meisterkrönung Von dpa | 22.05.2022, 16:23 Uhr

Der THW Kiel hat am Sonntag mit einem 28:27 (13:12)-Sieg im 106. Nordderby bei der SG Flensburg-Handewitt die vorzeitige Meisterkrönung des SC Magdeburg aufgeschoben. Dank des Erfolges in einer dramatischen Partie vor 6300 Zuschauern behaupteten die Kieler mit 50:10 Punkten den zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga, der in der nächsten Saison zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Dahinter folgen die Füchse Berlin (50:12) nach einem 31:25 beim HC Erlangen und Flensburg (46:14).