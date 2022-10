Kiels Kapitän Domagoj Duvnjak Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild up-down up-down Handball Kieler wollen erste Auswärtspunkte in der Champions League Von dpa | 25.10.2022, 17:22 Uhr

Die Handballer des THW Kiel sind in die Vorbereitung auf ihr Champions-League-Spiel beim HBC Nantes gestartet. Am Mittwoch reist das Team um Kapitän Domagoj Duvnjak nach Frankreich, wo am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) das fünfte Vorrundenspiel stattfindet.